Сборную Франции на Евро-2024 назвали болотом

Бывший российский футболист Игорь Корнеев критично оценил тактику сборной Франции, которую выстроил главный тренер команды Дидье Дешам, однако признал, что она работает. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тогда у тебя получается реальный баланс. В этом я не понимаю тренера. Он выстроил какое‑то свое болото непроходимое и ждет своего шанса. Эта тактика, к сожалению, работает», — заявил Корнеев.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее Мбаппе оценил справедливость выхода Франции в полуфинал Евро-2024.