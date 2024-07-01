В Грузии остались довольны после разгрома от Испании на Евро-2024

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия после разгрома от Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года в Германии заявил, что доволен выступлением команды на турнире. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы невероятно сильно гордимся тем, чего смогли достичь на этом турнире! Для нас это стало потрясающим приключением! Мы не добились желаемого результата в прошедшей игре, но в итоге очень довольны тем, как представили нашу страну на первом крупном турнире», — заявил Кашия.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука.