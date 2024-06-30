«Подзабила»: Загитова рассказала, что плохо училась в школе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что не очень хорошо училась в школе. Ее слова приводит РИА Новости.

«На школу я чуть-чуть подзабила. Это была вынужденная мера, чтобы прийти к результату, которого я хотела добиться. Сделала ставки на тренировки, добилась цели. Но хочу сказать, что учиться очень-очень важно», — сказала Загитова

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова сообщила об анонсе нового проекта.