Экс-игрок «Спартака»: Хвичу нельзя сравнивать с Роналду

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что нельзя сравнивать грузинского футболистка Хвичу Кварацхелию и португальца Криштиану Роналду, передает «Чемпионат».

«Ни в коем случае нельзя сравнить Хвичу с Роналду. Когда Хвича будет играть так на протяжении семи лет, как Криштиану все свое время, то тогда можно сказать, что это противостояние», — сказал Деменко.

Сборная Грузии вышла в 1/8 финала Евро-2024. Встреча Португалии и Грузии, которая состоялась в последнем туре группового этапа, завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Ранее была названа команда, которая должна была пройти в плей-офф Евро-2024.