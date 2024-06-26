Тарасова обвинила Фетисова в желании запретить смотреть качественный футбол

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что в России нельзя запрещать показ матчей Евро-2024.

По ее мнению, слова депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что трансляция игр турнира является предательством, не имеет ничего общего с реальностью.

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте людям тогда смотреть мировой. В чем дело? За что вся страна должна быть наказана?» — заявила Тарасова.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

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