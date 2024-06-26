Бобровский объяснил, как «Флорида» выиграла Кубок Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в интервью пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что его команда заслужила победу в финале Кубка Стэнли.

«Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности. Это был момент, когда нам нужно было собраться и выполнить свою работу. Мы не боялись ошибиться, играли свободно и в атаку», — заявил Бобровский.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

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