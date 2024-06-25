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Гладилин рассказал, кто на Евро-2024 разочаровал и кто преподнес сюрпризы

Тренер Гладилин: разочарований и сюрпризов на Евро-2024 нет

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Angelika Warmuth/REUTERS

Ни одна из команд, выступающих на чемпионате Европы по футболу — 2024, не разочаровала и не преподнесла сюрпризов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Никто не разочаровал, и сюрпризов нет. За чемпионство будут бороться пять-шесть команд, у всех есть реальные шансы. Явные фавориты? Наверное, Германия — все же домашний турнир, поддержка болельщиков, и состав у них хороший. У англичан опытная команда. Испанцы, французы, португальцы — все могут выиграть», — считает Гладилин.

В квартетах А и В завершились матчи группового этапа, по их итогам путевки в плей-офф европейского первенства обеспечили себе хозяева турнира немцы, а также сборные Швейцарии, Испании и Италии. Согласно регламенту, в следующую стадию также проходят четыре лучшие из шести команд, которые займут в группах третьи строчки.

Во вторник, 25 июня, состоятся матчи группы D: Франция сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией. Эти игры начнутся в 19:00 по московскому времени. Позже, в 22:00 мск, стартуют матчи группы С: ДанияСербия и Англия — Словения.

Ранее тренер Игнатьев назвал проблемой для сборной Хорватии большое количество возрастных игроков.

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