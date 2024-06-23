Комментатор Орлов посоветовал Хвиче играть с партнерами

Журналист и телекомментатор Геннадий Орлов посоветовал футболисту сборной Грузии Хвиче Кварацхелии больше играть с партнерами, передает «Чемпионат».

«Хвиче лучше с партнерами обыгрываться, искать взаимодействие с партнёрами. Хвича берет мяч, а другие игроки просто стоят и смотрят, что он будет делать. А они должны подстраиваться под лидера», — сказал Орлов.

22 июня сборная Грузии сыграла вничью с национальной командой Чехии — 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о том, что на Евро-2024 усилят меры безопасности.