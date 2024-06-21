Оскорбивший на национальной почве сербов и македонцев игрок «Рубина» попросил прощения

Футболист сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, который после матча Евро-2024 против сборной Хорватии подошел к трибуне албанских фанатов и стал выкрикивать оскорбления в сторону македонцев и сербов, в социальных сетях принес извинения за свой поступок.

По его словам, случившееся стало возможным из-за захлестнувших его эмоций.

«Если я кого-то задел после матча с Хорватией, то только потому, что меня переполняли эмоции. Я продолжаю вместе с командой идти к мечте. Попросить прощения — это по-мужски, и я чувствую обязанность сделать это», — заявил Даку.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официального расследования инцидента

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