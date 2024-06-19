Боец MMA Монсон принял ислам

Политолог Сергей Марков в своем рассказал рассказал, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон принял ислам.

«Джефф Монсон принял ислам под восторженные крики Аллах Акбар! В Москве», — написал Марков.

В мае 2023 года Монсон отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Монсон обвинил США в разрушении мирового спорта.