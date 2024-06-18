Во Франции сделали заявление после травмы Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе был отправлен в больницу после матча чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Австрии. Об этом сообщает издание L'Equipe.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Издание сообщило, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции. Ее заявление на странице в социальной сети X опубликовал журналист Фабрицио Романо.

«Мбаппе пройдет лечение в ближайшие дни, но в ближайшем будущем операция ему не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй после лечения», — указано в сообщении.

Встреча, которая состоялась на арене «Меркур Шпиль-Арена» в немецком Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оказался автоголом: французский нападающий Мбаппе совершил навес, а австриец Максимилиан Вёбер в попытке сыграть головой на перехвате переправил мяч в ворота. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 мск. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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