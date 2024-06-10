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Фанаты «Валенсии» получили тюремные сроки за расизм в отношении Винисиуса

Трое фанатов «Валенсии» получили тюремные сроки за расизм в адрес Винисиуса

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Violeta Santos Moura/Reuters

Трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении бразильского форварда мадридского «Реала» Винисиуса. Об этом сообщает Marca.

«Эта отличная новость в свете борьбы с расизмом в испанском футболе. Такое решение суда возмещает моральный ущерб Винисиусу и дает прозрачный сигнал тем, кто приходит на стадион, чтобы оскорблять других. Теперь они знают, что лига обнаружит и сообщит о них, после чего последует уголовное разбирательство. Это доказывает, что Испания — страна, гарантирующая правосудие», — заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Получившие обвинение болельщики также обязаны оплатить все судебные издержки. Кроме того, им запрещено посещать футбольные матчи в течение двух лет.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Ранее Винисиус расплакался из-за вопроса о расизме.

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