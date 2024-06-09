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Скончался 53-летний гроссмейстер Бешуков

ФШР: гроссмейстер Бешуков скончался на 54-м году жизни

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Телеграм-канал «Федерация шахмат России»

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков скончался на 54-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

По официальной информации, спортсмен умер после продолжительной болезни.

Звание гроссмейстера Бешуков получил в 1994 году. В 2018 году он стал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE), в 2019 году стал международным организатором FIDE.

7 июня глава FIDE Аркадий Дворкович рассказал, что ФШР временно отстранена от членства FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее комиссия по этике признала необоснованными обвинения против главы FIDE Аркадия Дворковича.

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