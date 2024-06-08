«Прекрасно»: в России отреагировали на французскую рекламу с Исинбаевой

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался по поводу рекламы Олимпийских игр с изображением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с российским флагом, которая появилась во Франции. Его слова приводит Sport24.

«Размещение рекламы Исинбаевой с российским флагом — прекрасно. С каким она еще должна быть флагом? Европейским что ли?! Всегда считал, что в Европе и США есть одурманенные и запуганные люди, но подавляющее большинство — люди доброй воли, которые придерживаются общечеловеческих принципов», — заявил он.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на Олимпиаде.