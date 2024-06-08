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Комиссия по этике признала необоснованными обвинения против главы FIDE Дворковича

Большинство обвинений против главы FIDE Дворковича признаны необоснованными

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) сочла необоснованными подавляющее число обвинений, которые были выдвинуты против главы организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщается на сайте FIDE.

FIDE поприветствовала решение комиссии по этике, признав необоснованность большинства обвинений.

7 июня Дворкович рассказал, что Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранена от членства FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее российский гроссмейстер провел в зоне СВО мастер-класс.

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