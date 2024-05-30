«Монако» поздравил Головина с днем рождения

«Монако» поздравил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) российского футболиста команды Александра Головина.

«С днем ​​рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет», — говорится в сообщении.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Чемпионом Франции сезона-2023/24 стал «ПСЖ», который обогнал «Монако» на девять очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что в игре футболиста «Монако» Александра Головина нет слабых мест.

Ранее Головина признали лучшим в «Монако».