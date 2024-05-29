«Реал» определился с вратарем на финал Лиги чемпионов

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа выйдет в основном составе мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает издание СОРЕ.

По информации источника, бельгиец забронировал себе место в старте из-за болезни украинского голкипера Андрея Лунина, который заразился гриппом на прошлой неделе. Воспитанник луганской «Зари» продолжает лечение и пропустит предыгровую тренировку «сливочных», которая состоится 31 мая на стадионе «Уэмбли».

Также Лунин не полетит с одноклубниками чартером в четверг, а прибудет в столицу Великобритании только в день игры.

Мадридский «Реал», ставший по итогам сезона в чемпионате Испании обладателем золотых медалей, 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов 2024 против дортмундской «Боруссии». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

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