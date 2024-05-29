Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Реал» определился с вратарем на финал Лиги чемпионов

СОРЕ: Куртуа сыграет в финале Лиги чемпионов за «Реал» из-за болезни Лунина

close
100%
Manu Fernandez/AP

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа выйдет в основном составе мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает издание СОРЕ.

По информации источника, бельгиец забронировал себе место в старте из-за болезни украинского голкипера Андрея Лунина, который заразился гриппом на прошлой неделе. Воспитанник луганской «Зари» продолжает лечение и пропустит предыгровую тренировку «сливочных», которая состоится 31 мая на стадионе «Уэмбли».

Также Лунин не полетит с одноклубниками чартером в четверг, а прибудет в столицу Великобритании только в день игры.

Мадридский «Реал», ставший по итогам сезона в чемпионате Испании обладателем золотых медалей, 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов 2024 против дортмундской «Боруссии». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал «Спартак» за расставание с Владимиром Слишковичем.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами