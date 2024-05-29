Загитова сдала госэкзамен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика», рассказала в своем Telegram-канале о том, что она сдала госэкзамен.

«Мне попался билет «стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю в рамочку, будет висеть на память о государственных экзаменах», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова рассказала о серьезном стрессовом периоде в жизни.