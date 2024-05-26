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Фигуристка Волосожар родила от Транькова третьего ребенка

Чемпионы ОИ-2014 Волосожар и Траньков объявили о рождении третьего ребенка

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Фото: Ирина Чан

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар объявила о рождении третьего ребенка. Соответствующий пост фигуристка опубликовала на своей страничке во «ВКонтакте».

«Мир, встречай замечательного мальчика!» — написала супруга Максима Транькова.

Вес новорожденного составил 3,62 кг, рост — 52 см. Этот ребенок стал третьим в семье прославленных спортсменов.

Траньков и Волосожар в паре стали олимпийскими чемпионами в 2014 году (личный и командный турниры), выиграли чемпионат мира — 2013 и четырежды — первенство Европы. На национальном чемпионате России они трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.

Волосожар и Траньков официально зарегистрировали отношения 18 августа 2015 года, а 16 февраля 2017 года у них появилась дочь Анжелика. В январе 2021 года стало известно о второй беременности олимпийской чемпионки, и 27 мая 2021 года у пары родился сын, которого назвали Теодором. Пол родившегося 26 мая ребенка супруги держали в секрете.

Ранее Максим Траньков резко ответил на критику его жены.

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