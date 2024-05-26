Канада осталась без медалей на ЧМ по хоккею

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла национальную сборную Канады.

Игра прошла в Праге на «О2 Арене» в присутствии 14 929 зрителей и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Карл Грундстрем, еще по шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Йоханссон. У проигравшей команды отличились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финальном матче встретятся сборные Чехии и Швейцарии. Игра начнется в 21:20 по московскому времени, «Газета.Ru» также проведет текстовый онлайн.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии, из-за чего сборные пропускают чешский чемпионат мира. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее американский хоккеист сравнил девушек из США и России.