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Канада осталась без медалей на ЧМ по хоккею

Швеция переиграла Канаду в матче за бронзовые медали ЧМ-2024

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David W Cerny/Reuters

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла национальную сборную Канады.

Игра прошла в Праге на «О2 Арене» в присутствии 14 929 зрителей и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Карл Грундстрем, еще по шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Йоханссон. У проигравшей команды отличились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финальном матче встретятся сборные Чехии и Швейцарии. Игра начнется в 21:20 по московскому времени, «Газета.Ru» также проведет текстовый онлайн.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии, из-за чего сборные пропускают чешский чемпионат мира. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее американский хоккеист сравнил девушек из США и России.

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