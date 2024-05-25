Полиция задержала фаната «Динамо» перед игрой с «Краснодаром»

Полиция Краснодара задержала одного из болельщиков московского «Динамо», который использовал дымовые шашки перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает РИА Новости .

Фанаты «Динамо» перед матчем жгли дымовые шашки и скандировали кричалки. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

Ранее экс-игрок «Спартака» дал совет «Динамо» перед игрой с «Краснодаром».