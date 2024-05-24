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Тарасова рассказала, когда российские фигуристы поедут на Олимпиаду

Тренер Тарасова: российские фигуристы будут на Олимпийских играх 2026 года

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы примут участие на Олимпиаде 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх в 2026 году», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее фигуристка Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана.

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