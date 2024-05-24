Назван лучший игрок РПЛ текущего сезона

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Карсаков заявил, что футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин является лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Я считаю, что Тюкавин является лучшим игроком этого сезона. Лучший футболист — это тот, кто приносил победы в важных матчах. Все видели, что сделал Тюкавин для того, чтобы «Динамо» сейчас лидировало», — сказал Карсаков.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 37 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее в «Динамо» рассказали, на каких условиях клуб продаст Тюкавина.