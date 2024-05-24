Стало известно, что сказал Фьюри после поражения от Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что боксер философски отнесся к поражению от представителя Украины Александра Усика. Его слова приводит BoxingScene.

«В раздевалке он сказал, что хочет реванша, и пару дней назад, когда он вернулся домой и мы поговорили, он сказал, что хочет реванша. Конечно, он разочарован. Тайсон чувствовал, что выиграл. Но это был близкий бой», — заявил Уоррен.

Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Костя Цзю объяснил, почему не считает Усика величайшим супертяжеловесом.