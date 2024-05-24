«Уже в Париже»: вратарь «Краснодара» Сафонов ответил на слухи про «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк иронично ответили на слухи, согласно которым вратарь может перейти в парижский «ПСЖ». Возлюбленная Сафонова записала видео в своем Telegram-канале, в шутку заявив о правдивости информации.

«Да не, мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду. Ты в Париже?» — спросила у голкипера его девушка.

«Да. Устал уже круассаны есть», — пошутил Сафонов.

22 мая в СМИ появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Ранее появилась информация, что Fan ID помешал скаутам «ПСЖ» выследить Сафонова.