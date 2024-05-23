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Группировка фанатов, которую требуют признать экстремистской, уехала на СВО

Mash: фанаты «Арсенала», которых требуют признать экстремистами, уехали на СВО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала», которую требуют признать экстремистской, полным составом уехала на СВО и вступила в ряды 106-го разведотряда, передает Mash.

Прокуратура потребовала признать группировку экстремистcкой и запретить их деятельность на территории России. Первое заседание суда по этому делу назначено на 5 июня. Фанаты уехали на передовую, не дожидаясь решения суда.

«Арсенал» делит четвертое-пятое места с «Родиной» в турнирной таблице Первой лиги. В активе обеих команд после 32-х туров 52 балла, при этом оба клуба еще не сыграли матч 33-го тура турнира.

Стоит отметить, что четвертое и третье места в Первой лиге дают право сыграть стыковые матчи за право выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Лидирует в Первой лиге махачкалинское «Динамо», имеющее 61 очко. На втором месте идут подмосковные «Химки», набравшие на балл меньше. Замыкают таблицу лидеров «Акрон», в активе которого 56 баллов.

Однако ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал в выдаче лицензий для участия в РПЛ «Арсеналу», московскому «Торпедо» и клубу «СКА-Хабаровск».

Ранее воронежский «Факел» осудил оскорбительную кричалку фанатов в адрес петербургского «Зенита».

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