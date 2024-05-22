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Валиева показала, как переходит во взрослую жизнь

Фигуристка Валиева показала, как переходит во взрослую жизнь

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева в своих социальных сетях опубликовала новый пост.

18-летняя спортсменка показала подписчикам церемонию завершения обучения в средней школе, продемонстрировав момент выпуска воздушного шара в небо, считающийся неофициальным началом взрослой жизни.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В сезоне-2023/24 спортсменка не выходила на лед в официальных соревнованиях, появляясь на публике лишь в показательных номерах.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова закрыла лицо руками в самолете.

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