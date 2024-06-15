В Венгрии заявили, что ЕС принял условия для переговоров с Украиной

Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для старта переговорного процесса с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«В последние дни <…> развернулась бурная дискуссия о том, на каких условиях следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в Брюсселе достигли соглашение, где венгерские условия включили в рамочный документ для переговоров с Украиной.

Министр обратил внимание, что правительство страны уже давно добивается от украинских властей возвращения прав венгерскому меньшинству в Закарпатье.

Накануне стало известно о назначении даты начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Перед этим сообщалось, что в Брюсселе намерены ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, до председательства Венгрии в объединении.

Ранее появилась информация о возможном расширении ЕС на девять государств.