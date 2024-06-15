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Ученые нашли сочетание лекарств, продлевающих жизнь при болезни Альцгеймера

CommsMed: донепезил и мемантин повысили выживаемость людей с деменцией до 83%

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Американские ученые из Университета Чампан и Университета Северной Каролины обнаружили сочетание препаратов, продлевающих жизнь пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Medicine (CommsMed).

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, характеризующаяся прогрессирующей потерей памяти, снижением когнитивных функций и изменениями поведения. От него страдают более 50 млн человек во всем мире. Заболевание прогрессирует на различных стадиях и обычно заканчивается летальным исходом.

В новой работе ученые использовали данные из Oracle Electronic Health Records Real-World Data, комплексной медицинской базы данных, охватывающей более 100 млн пациентов из более чем 110 систем здравоохранения.

Исследование было сосредоточено на когорте из 12,7 тыс. пациентов с болезнью Альцгеймера, диагноз которой был поставлен в 2016 году, что обеспечило пятилетний период наблюдения.

Специалисты изучили воздействие на состояние людей сочетания лекарств донепезила и мемантина. Донепезил — ингибитор холинэстеразы, помогающий повысить уровень ацетилхолина в мозге, что улучшает связь между нервными клетками и усиливает когнитивные функции. Мемантин представляет собой антагонист рецепторов N-метил-D-аспартата (NMDA), помогает регулировать активность глутамата, нейромедиатора, участвующего в обучении и памяти.

Как показали наблюдения, совместное использование донепезила и мемантина значительно увеличивает вероятность выживания через пять лет после диагноза болезни Альцгеймера по сравнению с отсутствием лечения или лечением одним препаратом.

В частности, группа комбинированного лечения имела пятилетнюю вероятность выживания 83%, тогда как группа без лечения имела вероятность выживания 78%. У пациентов, получавших только донепезил, вероятность развития заболевания составляла 76,5%, а у пациентов, получавших лишь мемантин — 78,1%.

Будущие исследования должны дополнительно изучить механизмы, лежащие в основе наблюдаемых преимуществ комбинированного лечения, отметили специалисты.

Ранее ученые нашли новую причину возникновения болезни Альцгеймера.

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