Соединенные Штаты вынуждают своих сателлитов принять ответственность за кражу замороженных российских активов. Об этом РИА Новости заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В Европе не видят опасность политики США, которые пытаются заставить сателлитов принять на себя ответственность за кредит, обеспеченный крадеными деньгами. Никакой это не заем, а обычное вранье», — заявил Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что все украденные деньги России просто пропадут в карманах киевских функционеров, так как, пояснил Антонов, украинская власть основана на казнокрадстве и воровстве.

До этого cтраны G7 потребовали от России компенсировать Украине ущерб в размере $486 млрд.

В заявлении G7 говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам России.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.