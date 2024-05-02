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В Госдуме заявили, что власти Украины поддерживают слежку за атлетами России

Журова заявила, что власти Украины поощряют слежку за российскими атлетами

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Алексей Майшев/РИА Новости

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что власти Украины поддерживают тот факт, что спортсмены страны следят за российскими атлетами в социальных сетях. Ее слова приводит ТАСС.

«Они давно это поощрили. Они русскоговорящие, знают всех ребят, знают соцсети и прочее, кто и кому лайк поставил. Доклады и отслеживания всячески поощряются. Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинских спортсменов и прочих близких к ним людей», — заявила Журова.

2 мая Национальный комитет Украины (НОК) опубликовал на своем сайте рекомендации, разработанные вместе Министерством молодежи и спорта страны, которым должны следовать спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Украинские атлеты должны будут фиксировать факт нарушений россиянами или белорусами нейтрального статуса и рекомендованных условий участия нейтральных спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее украинская чемпионка угрожала соотечественникам ударами России.

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