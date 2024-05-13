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Зюганов высказался о кандидатуре Белоусова на пост министра обороны

Зюганов заявил о сильном характере кандидата на пост министра обороны Белоусова

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов является «человеком с сильным характером» и «великолепно знает аналитику».

Его слова приводит ТАСС.

«Что касается Белоусова — это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги, — к сожалению, его не поддержали» — отметил политик.

Он добавил, что у бывшего вице-премьера Белоусова есть опыт в «организации управления работой».

12 мая российский президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение Белоусова. По его словам, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

Кроме того, сообщалось, что комитеты Госдумы поддержали всех предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на должности заместителей председателя кабинета министров.

Ранее Путин назначил Сергея Шойгу на новую должность.

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