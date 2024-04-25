ЦСКА и «Спартак» объявили составы на дерби

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на главный матч перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Зделар, Лукин, Мойзес, Агапов, Келлвен, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

Главным арбитром встречи будет Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

В первом круге этого сезона ЦСКА и «Спартак» разошлись миром со счетом 2:2. Красно-белые спаслись в добавленное время.

ЦСКА перед очной встречей, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» — пятый (38 очков). На четвертом месте располагается «Локомотив». У «железнодорожников» 41 очко.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» лишился трех игроков перед дерби с ЦСКА.