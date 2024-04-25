ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские клубы и сборные от турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут отстранить испанские клубы и сборные от международных турниров из-за вмешательства правительства страны в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщает Marca.

Правительство Испании ранее решило создать специальную комиссию, которая бы контролировала работу RFEF. Как утверждает издание, из-за этого участие сборной Испании в чемпионате Европы 2024 года и клубов в еврокубках следующего сезона под угрозой. В испанском правительстве уже осведомлены возможными последствиями.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Анчелотти обманул игроков клуба.