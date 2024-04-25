Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские клубы и сборные от турниров

Marca: ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские клубы и сборную из-за правительства

close
100%
РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут отстранить испанские клубы и сборные от международных турниров из-за вмешательства правительства страны в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщает Marca.

Правительство Испании ранее решило создать специальную комиссию, которая бы контролировала работу RFEF. Как утверждает издание, из-за этого участие сборной Испании в чемпионате Европы 2024 года и клубов в еврокубках следующего сезона под угрозой. В испанском правительстве уже осведомлены возможными последствиями.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Анчелотти обманул игроков клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами