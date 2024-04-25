В РФС заявили о шансах «Краснодара» на чемпионство

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом по итогам текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии Legalbet он заявил, что южане могут побороться за титул с «Зенитом», поскольку действующий чемпион еще способен оступиться.

«Понятно, почему «Краснодар» не так давно списали со счетов, потому что потенциально «Зенит» сильнее любой нашей команды. Вероятность, что «Зенит» все-таки сохранит за собой первое место выше, чем у любой команды их обойти. При этом у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, но про другие команды в этом смысле говорить уже не приходится. Конечно, «Зенит» еще может оступиться, потому что это спорт. А там, где играют ногами, а не руками, то случайностей всегда больше», — констатировал Гаджиев.

Накануне «Зенит» дома потерпел поражение от «Рубина» со счетом 0:2. Сине-бело-голубые сохранили лидерство в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, но «Краснодар» свой матч выиграл, победив «Балтику» 3:2, и теперь отстает от петербуржцев лишь на балл за пять туров до окончания первенства. В 26-м туре «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо», а «Краснодар» отправится в гости к «Крыльям Советов».

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