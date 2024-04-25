Поражение от «Ахмата» назвали психологическим ударом для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках вынесенного 21-го тура Российской премьер-лиги. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, в чем заключается преимущество красно-белых, а также оценил перспективы «Спартака» в концовке сезона.

«Спартак» отстает от «Динамо», ему нужно не только самому выигрывать, но и чтобы «Динамо» проигрывало. Но ЦСКА красно-белые могут обыграть, потому что ЦСКА ослаблен потерей ряда ведущих игроков по итогам матча с «Ахматом». Команда проиграла и, возможно, получила серьезный психологический удар — даже несмотря на то, что сейчас предстоит дерби. «Спартак» видится фаворитом.

Но и «Спартак» слишком много потерял, чтобы на что-то рассчитывать. Математически он и чемпионом может стать, но проблемы в игре никуда не делись. Эмоциональный фон от смены тренера быстро проходит. Два-три тура — и все возвращается на свои места. Что-то перестроить за одну-две-три игры невозможно, на это нужно больше времени.

Смена тренера сыграла на руку «Спартака». К тому же, в прошлом туре «Ростов» неудачно сыграл. Дарить голы — современно, модно. Сейчас часто вратарь становится полевым игроком, за счет которого можно выйти к центру поля. Но это частенько оборачивается привозом в свои ворота. Не случись подобного в матче «Ростова» и «Спартака», неизвестно, как бы все сложилось. Но дальше «Спартаку» будет тяжело», — считает Билялетдинов.

На данный момент «Спартак», набрав 38 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на 12 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович, прежде ассистировавший испанцу Гильермо Абаскалю, уволенного с должности наставника красно-белых 14 апреля. При Слишковиче «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» в Кубке России, а также разгромил в гостях «Ростов» 5:1.

ЦСКА с 37 очками расположился на шестом месте. Подопечные Владимира Федотова в минувшем туре проиграли дома «Ахмату» 1:2, при этом по красной карточке получили Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также Аббосбек Файзуллаев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, и в дерби он не сможет помочь своей команде.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля. Игра пройдет на арене армейцев и начнется в 20:30 по столичному времени.

Ранее был предсказан точный счет матча ЦСКА — «Спартак».