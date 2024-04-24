Белоруссия будет транслировать матчи Евро-2024 в обход УЕФА

Министерство информации Белоруссии разрешило транслировать предстоящий чемпионат Европы по футболу без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, этим постановлением министерство разрешило белорусским телеканалам показывать матчи Евро-2024 без согласия и разрешения от УЕФА.

С 2023 года на территории Белоруссии действует закон, который разрешает транслировать мероприятия без согласия правообладателя, если этот правообладатель происходит из так называемых недружественных стран.

Чемпионат Европы стартует в Германии 14 июня. В матче-открытии немцы сыграют с Шотландией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что два итальянских клуба намерены приобрести Миранчука.