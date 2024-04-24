«ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи»: Зарема о дерби со «Спартаком»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально высказалась о предстоящем дерби в чемпионате России между красно-белыми и ЦСКА. Ее слова передает Metaratings.

«ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.

Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними», — сказала Зарема.

ЦСКА примет «Спартак» 25 апреля. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» сохранил свое преимущество в турнирной таблице в четыре очка после завершения 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 50 очков. У идущего на втором месте «Краснодара» 46 очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». В этом туре бело-голубые разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1.

«Спартак» идет на четвертом месте (38 очков), ЦСКА — шестой (36 очков).

Ранее было названо преимущество «Спартака» над ЦСКА в преддверии дерби.