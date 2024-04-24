Российский тренер объяснил, почему Овечкин не забивает в плей-офф НХЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин объяснил, почему российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может забить в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит LiveResult.ru.

«Все понимают, что «Вашингтон», особенно наигрывает большинство с Овечкиным. Уже все знают, где его позиция и как он располагается. Соперник подстраивается под него. Столько лет Овечкин уже играет в НХЛ, знают досконально его, и соперник может предвосхищать его дальнейшие действия», — сказал Канарейкин.

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс».