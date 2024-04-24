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Канадец из ЦСКА назвал Москву лучшим местом для жизни

Баскетболист ЦСКА Хэнлан назвал Москву лучшим местом для жизни

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Depositphotos

Защитник баскетбольного ЦСКА Оливье Хэнлан в интервью Legalbet заявил, что считает Москву лучшим городом, в котором ему удалось когда-либо побывать.

«Москва — это потрясающее место для жизни, здесь есть абсолютно все! Я бы сказал, что стиль жизни здесь похож на американский. В России ощущение, что ты можешь делать все, что захочешь и когда захочешь. Поэтому, думаю, что Москва — это лучшее место, где я когда-либо жил», — заявил Хэнлан.

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА занял третье место в турнирной таблице группы А, сумев одержать 25 побед в 36 играх. В первом раунде плей-офф московский клуб сыграет против красноярского «Енисея».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Международная федерация баскетбола (FIBA) поддержала эту рекомендацию, из-за чего мужская и женская сборные России пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее в сборной России опровергли, что выгнали спортсменку из-за нейтрального статуса.

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