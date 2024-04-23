Ветеран ЦСКА объяснил, почему «Спартак» выиграл от увольнения Абаскаля

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после победы «Спартака» в рамках матча 25-го тура Российской премьер-лиги в игре против «Ростова» можно утверждать, что смена тренера пошла красно-белым на пользу.

21 апреля столичный клуб разгромил ростовчан в гостях со счетом 5:1.

«Спартак» показал обалденную, организованную игру, каждый был на своем месте, каждый выполнял свои функциональные обязанности, а всего-то-навсего сменился тренер. Они стали правильно играть в футбол. При Абаскале они были никакими, я даже удивлялся тому, что «Спартак» показывает на поле. Сейчас они играют в правильный футбол, действуют нестандартно, комбинируют отлично. Пришло новое видение и понимание футбола», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА. Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Армейская команда в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Александр Мостовой заявил, что ЦСКА будет очень тяжело в матче со «Спартаком».