Стало известно, когда состоится судебное заседание по экстрадиции Промеса

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая. Об этом сообщает RTL.

22 апреля генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что команда пока не получала никаких новостей по делу нидерландского нападающего. При этом он отметил, что в клубе футболиста по-прежнему любят и ценят.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Денис Глушаков заявил о поехавшей «кукухе» Промеса.