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Аршавин рассказал, кого видит новым тренером «Спартака»

Аршавин: вижу Карпина тренером «Спартака», но это малореально

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что после прихода нового тренера состав «Спартака» претерпит изменения. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кого вижу новым тренером «Спартака»? Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен», — сказал Аршавин.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

25 апреля ЦСКА примет «Спартак» в рамках РПЛ.

Ранее Семшов заявил, что Абаскаль способен только прыгать и размахивать руками.

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