Хави передумал уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави передумал покидать клуб по окончании сезона и готов задержаться в команде до 2025 года. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, в ближайшее время специалист проведет встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку, чтобы обсудить возможное продолжение сотрудничества. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави за 32 тура набрали 70 очков и отстают от лидирующего мадридского «Реала» на 11 баллов. При этом каталонская команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв французскому «ПСЖ» по сумме двух матчей — 4:6.

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