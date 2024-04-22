Федун обвинил «Спартак» в глупости из-за Промеса

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал клуб из-за того, что нидерландский нападающий Квинси Промес отправился вместе с командой на сборы в ОАЭ, где был задержан. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать», — заявил Федун.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее в «Спартаке» вновь высказались о деле Промеса.