Овечкин призвал забыть поражение от «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел краткие итоги после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках первого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Первый период прошел нормально. Во втором периоде мы допускаем пару ошибок, и они забивают голы. Но мы все понимаем, что это плей-офф. Всем нужно играть намного лучше, так что забудем об этом поражении и будем двигаться вперед», — заявил Овечкин.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин не сумел отличиться в этом матче и остался без набранных очков. При этом одну из шайб победившей команды забросил российский нападающий Артемий Панарин.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 1-0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.

Команда из Нью-Йорка заняла первое месте в Национальной хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата. «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах. «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

Ранее «Вашингтон» был признан худшим участником плей-офф НХЛ.