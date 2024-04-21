«Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в РПЛ

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» в гостях встречалось с «Пари Нижний Новгород» и одержало разгромную победу со счетом 4:1.

Константин Тюкавин с передачи Хорхе Карраскаля открыл счет на 31-й минуте матча. За минуту до перерыва Даниил Фомин сделал счет 2:0, отличившись с передачи все того же колумбийца.

В середине второго тайма Роберто Фернандес сделал счет разгромным, а через несколько минут Бителло сделал счет на табло 4:0.

В самой концовке встречи арбитр Артем Чистяков после просмотра VAR назначил пенальти в ворота москвичей за фол Маричаля на Шнапцеве. Одиннадцатиметровый удар реализовал Николай Калинский.

После этой встречи подопечные Марцела Лички набирают 41 очко и закрепляются на третьей строчке в турнирной таблице. На пять очков больше у идущего вторым «Краснодара», который в этом туре обыграл «Факел». Лидирует в турнирной таблице по-прежнему «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Оренбургом».

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