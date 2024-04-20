«Спартак» связывался с экс-игроком клуба касательно работы тренером команды

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран может возглавить московский «Спартак», передает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Представители красно-белых связывались с Юраном касательно работы тренером красно-белых.

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Юран выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. Вместе с клубом он становился чемпионом России. Юран тренирует «Пари НН» с 2023 года.

Ранее Широков выбрал двух тренеров для «Спартака».