В «Локомотиве» назвали срок решения по Дзюбе

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью «Матч ТВ» заявил, что на данный момент в клубе не принято решение относительно будущего нападающего Артема Дзюбы.

«Артем — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе и у тренеров. Поэтому по всем моментам решение будет в конце сезона», — заявил Галактионов.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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