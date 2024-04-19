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Олимпийский чемпион назвал негодяями отстранивших Россию чиновников МОК

Александр Кожевников пожалел Кучерова и Панарина, оставшихся без матчей сборной

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников назвал Никиту Кучерова и Артемия Панарина лучшими российскими хоккеистами в сезоне-2023/24 и выразил сожаление, что они не могут проявить себя на международных турнирах в составе сборной России. Слова Кожевникова приводит Legalbet.

«Сейчас можно выделить двух игроков — это Кучеров и Панарин. К сожалению, основная сборная России не собиралась уже очень давно. Думаю, что с такими игроками, как Кучеров, Панарин, тот же Никита Гусев из КХЛ, наша национальная команда могла бы погреметь на международных турнирах», — предположил Кожевников.

Олимпийский чемпион назвал негодяями руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF), которые отстранили сборную России от соревнований из-за спецоперации на Украине.

«Хоккеистам должно быть очень неприятно от всех этих ситуаций. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши выступали на чемпионатах мира, Олимпиадах, но что поделать, если там сидят негодяи», — сказал Кожевников.

Кучеров является лидером «Тампы-Бэй Лайтнинг» и набрал 144 очка (44 гола + 100 передач) по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Это позволило ему во второй раз в карьере выиграть «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый за самое большое количество результативных баллов по системе гол + пас.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин набрал 120 (49+71) очков в этом розыгрыше регулярного чемпионата. Он был признан самым ценным игроком «Рейнджерс» по версии журналистов. Кроме того, Панарин стал лучшим российским снайпером «регулярки».

Ранее олимпийский чемпион заявил, что его «тошнит» от новостей про Овечкина.

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